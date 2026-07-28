Volvo AB Aktie
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WKN: 855689 / ISIN: SE0000115446
Volvo AB (B) Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Volvo auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 320 schwedischen Kronen belassen. Ein Analystenteam um den für Volvo zuständigen Experten Harry Martin wertete in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie Nachfragesignale für Lastwagen am US-Markt aus. Seiner Beobachtung nach hat die Truck-Produktion dort im Juni wieder angezogen./tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2026 / 23:19 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2026 / 23:19 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Volvo AB (B) Market-Perform
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Unternehmen:
Volvo AB (B)
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Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
320,00 SEK
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Rating jetzt:
Market-Perform
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Kurs*:
32,09 €
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Market-Perform
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Kurs aktuell:
355,50 SEK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Harry Martin
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KGV*:
-
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