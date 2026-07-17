Volvo AB Aktie

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WKN: 855689 / ISIN: SE0000115446

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17.07.2026 08:34:02

Volvo AB (B) Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Volvo auf "Overweight" mit einem Kursziel von 360 schwedischen Kronen belassen. Der Lkw-Hersteller habe trotz Zollbelastungen ein sehr starkes zweites Quartal hinter sich, schrieb Jose M Asumendi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Bemerkenswert sei, dass die Schweden ihre Prognose für den EU-Lkw-Markt 2026 angehoben hätten, was auf eine positive Marktdynamik hindeute./rob/edh/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.07.2026 / 06:50 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.07.2026 / 06:50 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Volvo AB (B) Overweight
Unternehmen:
Volvo AB (B) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
360,00 SEK
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
341,30 SEK 		Abst. Kursziel*:
5,48%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
341,30 SEK 		Abst. Kursziel aktuell:
5,48%
Analyst Name::
Jose M Asumendi 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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