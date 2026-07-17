NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Volvo nach Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 360 schwedischen Kronen belassen. Umsatz und bereinigtes operatives Ergebnis (Ebit) des Lkw-Herstellers hätten die Konsensschätzungen etwas übertroffen, schrieb Nick Housden in einer am Freitag vorliegenden ersten Reaktion. Dies deute auf eine weitere Margenverbesserung im Jahresverlauf und zunehmende Auslieferungen hin./rob/edh/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.07.2026 / 02:26 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.07.2026 / 02:26 / EDT



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