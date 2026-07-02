Vonovia Aktie

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WKN DE: A1ML7J / ISIN: DE000A1ML7J1

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02.07.2026 13:50:44

Vonovia SE Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vonovia auf "Overweight" mit einem Kursziel von 34,50 Euro belassen. Das von der Bundesregierung vorgestellte Reformpaket zu Steuern, Arbeit und Entbürokratisierung beinhalte eine Passage, wonach eine Verstaatlichung des privaten Mietwohnungsbestands durch Sozialisierungsgesetze auf Landesebene nicht mehr möglich sein soll, schrieb Neil Green in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies sei angesichts der Enteignungsdebatte in Berlin, wo der Immobilienkonzern einen Bestand im Wert von 23 Milliarden Euro besitze, sehr positiv für Vonovia./rob/edh/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2026 / 10:59 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2026 / 11:06 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Vonovia SE Overweight
Unternehmen:
Vonovia SE 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
34,50 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
22,61 € 		Abst. Kursziel*:
52,59%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
22,54 € 		Abst. Kursziel aktuell:
53,06%
Analyst Name::
Neil Green 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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