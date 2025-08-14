Walmart Aktie

86,69EUR -1,91EUR -2,16%
WKN: 860853 / ISIN: US9311421039

14.08.2025 20:21:51

Walmart Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Walmart auf "Buy" mit einem Kursziel von 110 US-Dollar belassen. Neue Lebensmittel-Rabatte für Angestellte könnten kurzfristig etwas Gegenwind für die Gewinnentwicklung verursachen , doch sollte der Einzelhändler damit klarkommen, schrieb Michael Lasser in einer Einschätzung am Donnerstag. Außerdem sollte die Maßnahme Loyalität und Bindung der Belegschaft verbessern und die Wettbewerbsfähigkeit stärken./ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 15:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / 15:45 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Walmart Buy
Unternehmen:
Walmart 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
$ 110,00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 100,78 		Abst. Kursziel*:
9,15%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 100,85 		Abst. Kursziel aktuell:
9,07%
Analyst Name::
Michael Lasser 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

