FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Diageo auf "Buy" mit einem Kursziel von 1650 Pence belassen. Eine Aufnahme von Cocktails ins Produktportfolio wäre wohl positiv für den Aktienkurs, schrieb Mitch Collett am Dienstag mit Blick auf einen entsprechenden Medienbericht. Allerdings könne sich der Trend zu trinkfertigen, bereits vorgemischten alkoholischen Getränke (Ready-to-Drink) letztlich als ein vorübergehender erweisen./rob/bek/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 08:09 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.