NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Zurich auf "Underweight" mit einem Kursziel von 400 Franken belassen. Die Versicherungsgruppe habe vor dem Investorentag am 16. November und während der Vorlage der Neunmonatszahlen bereits Aussagen über die Verwendung der Überschüsse gemacht, schrieb Analyst Kamran Hossain in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der zusätzliche Aktienrückkauf sei keine Überraschung./ck/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2023 / 06:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2023 / 06:56 / GMT



