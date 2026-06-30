AB InBev Aktie

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WKN DE: A2ASUV / ISIN: BE0974293251

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30.06.2026 12:09:55

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für AB Inbev mit einem Kursziel von 88 Euro auf "Buy" belassen. Der Brauereikonzern dürfte bei den Absatzmengen eine regional uneinheitliche Entwicklung verzeichnet haben, schrieb Sanjeet Aujla am Montag im Ausblick auf den Quartalsbericht. Das operative Ergebnis (Ebitda) sollte im Rahmen der Markterwartungen ausfallen. Sollten die Belgier die positive Dynamik bei Absatz und Produktmix aufrechterhalten können, dürfte die Aktie weiter an Wert gewinnen, da ihr Gewinnwachstumspotenzial das der Wettbewerber übertreffe./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2026 / 18:09 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
88,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
72,84 € 		Abst. Kursziel*:
20,81%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
73,22 € 		Abst. Kursziel aktuell:
20,19%
Analyst Name::
Sanjeet Aujla 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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