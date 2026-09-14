AB InBev Aktie
|68,70EUR
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|1,90%
WKN DE: A2ASUV / ISIN: BE0974293251
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für AB Inbev mit einem Kursziel von 97 Euro auf "Outperform" belassen. Analyst Trevor Stirling nennt das "Beyond Beer"-Geschäft des Brauereikonzerns dessen vierte Kategorie. Sie wachse in den USA zwar weiter stark, die jüngste Abschwächung koste den Konzern insgesamt aber etwas Tempo./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2026 / 16:39 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.09.2026 / 04:50 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
|
Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
97,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
68,22 €
|
Abst. Kursziel*:
42,19%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
68,70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
41,19%
|
Analyst Name::
Trevor Stirling
|
KGV*:
-
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|10.09.26
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|01.09.26
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:51
|AB InBev Outperform
|Bernstein Research
|07:59
|AB InBev Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.09.26
|AB InBev Outperform
|RBC Capital Markets
|10.09.26
|AB InBev Buy
|UBS AG
|01.09.26
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:51
|AB InBev Outperform
|Bernstein Research
|07:59
|AB InBev Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.09.26
|AB InBev Outperform
|RBC Capital Markets
|10.09.26
|AB InBev Buy
|UBS AG
|01.09.26
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.08.26
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
|01.07.26
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
|06.05.26
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
|07.04.26
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|68,54
|1,66%
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|09:46
|Hapag-Lloyd Underweight
|Barclays Capital
|09:46
|Inditex Overweight
|Barclays Capital
|09:36
|Raiffeisen neutral
|Barclays Capital
|09:15
|Erste Group Bank kaufen
|Barclays Capital
|09:11
|SAFRAN Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:10
|Rolls-Royce Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:10
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:46
|Iberdrola Market-Perform
|Bernstein Research
|08:46
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|08:45
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:44
|Swiss Re Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:43
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:42
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:41
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08:39
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|08:39
|Eni Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:38
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:38
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:37
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:17
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|08:02
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:59
|AB InBev Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:48
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:47
|GEA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:46
|STMicroelectronics Buy
|UBS AG
|07:45
|Infineon Neutral
|UBS AG
|07:45
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|07:34
|RATIONAL Buy
|UBS AG
|07:34
|RWE Buy
|UBS AG
|07:31
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.09.26
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.26
|Salesforce Neutral
|UBS AG
|11.09.26
|Oracle Buy
|UBS AG
|11.09.26
|Bechtle Buy
|UBS AG
|11.09.26
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|11.09.26
|TotalEnergies Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.09.26
|Shell Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.09.26
|Eni Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.09.26
|BP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.09.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.09.26
|Fraport Hold
|Warburg Research
|11.09.26
|Siemens Healthineers Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.09.26
|QIAGEN Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.09.26
|Ottobock Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.09.26
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)