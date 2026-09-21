Santander Aktie
|12,74EUR
|0,16EUR
|1,27%
WKN: 858872 / ISIN: ES0113900J37
Santander Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Santander auf "Buy" mit einem Kursziel von 14,30 Euro belassen. Das Geschäft der Bank mit US-Automobilverbriefungen habe sich im August saisonbedingt verschlechtert, aber in geringerem Ausmaß als ein Jahr zuvor, schrieb Ignacio Cerezo in einer am Montag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2026 / 12:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano) Buy
|
Unternehmen:
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
14,30 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
12,73 €
|
Abst. Kursziel*:
12,33%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
12,74 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
12,26%
|
Analyst Name::
Ignacio Cerezo
|
KGV*:
-
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|10:48
|Santander Buy
|UBS AG
|20.08.26
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|1,27%
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