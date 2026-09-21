Santander Aktie

12,74EUR 0,16EUR 1,27%
Santander für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 858872 / ISIN: ES0113900J37

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21.09.2026 10:48:26

Santander Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Santander auf "Buy" mit einem Kursziel von 14,30 Euro belassen. Das Geschäft der Bank mit US-Automobilverbriefungen habe sich im August saisonbedingt verschlechtert, aber in geringerem Ausmaß als ein Jahr zuvor, schrieb Ignacio Cerezo in einer am Montag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2026 / 12:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano) Buy
Unternehmen:
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano) 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
14,30 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
12,73 € 		Abst. Kursziel*:
12,33%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
12,74 € 		Abst. Kursziel aktuell:
12,26%
Analyst Name::
Ignacio Cerezo 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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Aktien in diesem Artikel

Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano) 12,74 1,27% Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)

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