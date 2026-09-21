Ferrari Aktie
|361,85EUR
|8,00EUR
|2,26%
WKN DE: A2ACKK / ISIN: NL0011585146
Ferrari Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Ferrari auf "Buy" mit einem Kursziel von 490 US-Dollar belassen. Ein Tag am Produktionsstandort Maranello und Gespräche mit dem Finanzvorstand sowie dem Investor-Relations-Team hätten ihr weitere Einblicke in die wichtigsten Faktoren für die Widerstandskraft des Sportwagenbauers in einem volatilen Umfeld gegeben, schrieb Zuzanna Pusz in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Den Italienern sei bewusst, wie wichtig es sei, neue Kunden zu gewinnen - es gebe aber keine spezifischen Unternehmensziele, wie hoch der Anteil von Neukunden sein müsse./rob/gl/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2026 / 01:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ferrari N.V. Buy
|
Unternehmen:
Ferrari N.V.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
362,00 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
361,85 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Zuzanna Pusz
|
KGV*:
-
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|10:52
|Ferrari Buy
|UBS AG
|18.09.26
|Ferrari Buy
|UBS AG
|03.09.26
|Ferrari Buy
|Deutsche Bank AG
|17.08.26
|Ferrari Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.26
|Ferrari Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:52
|Ferrari Buy
|UBS AG
|18.09.26
|Ferrari Buy
|UBS AG
|03.09.26
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|Deutsche Bank AG
|17.08.26
|Ferrari Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.26
|Ferrari Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.02.26
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.02.26
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.01.26
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.12.25
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Ferrari N.V.
|361,85
|2,26%
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