NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ABB auf "Neutral" belassen. Analyst Andrew Wilson sieht mit Blick auf die anstehende Berichtssaison für das abgelaufene Quartal einen Mangel an Impulsen in der europäischen Kapitalgüterbranche. Zum Energie- und Automatisierungskonzern ABB, der am 30. Januar berichten wird, schrieb er in der am Montag vorliegenden Sektorstudie, dass die Konsensschätzungen wegen der Saisonalität sinken dürften./ck/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.01.2025 / 17:29 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2025 / 00:15 / GMT





