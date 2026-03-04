adidas Aktie

136,45EUR -12,20EUR -8,21%
adidas für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0

04.03.2026 09:54:06

adidas Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adidas mit einem Kursziel von 220 Euro auf "Buy" belassen. Der Margenausblick auf 2026 liege klar unter den Erwartungen und den Ansprüchen der Herzogenauracher, schrieb James Grzinic am Mittwoch. Die Margenentwicklung sollte für Diskussionen sorgen unter den Anlegern, die sich aber über die Vertragsverlängerung des Konzernchefs freuen dürften./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 03:22 / A.M.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 03:22 / A.M.

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: adidas Buy
Unternehmen:
adidas 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
220,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
138,40 € 		Abst. Kursziel*:
58,96%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
136,45 € 		Abst. Kursziel aktuell:
61,23%
Analyst Name::
James Grzinic 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu adidas

Analysen zu adidas

09:59 adidas Buy Deutsche Bank AG
09:54 adidas Buy Jefferies & Company Inc.
09:26 adidas Sector Perform RBC Capital Markets
09:23 adidas Neutral Goldman Sachs Group Inc.
09.02.26 adidas Equal Weight Barclays Capital
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

adidas 136,65 -8,07% adidas

