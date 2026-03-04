adidas Aktie
|136,45EUR
|-12,20EUR
|-8,21%
WKN DE: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0
adidas Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adidas mit einem Kursziel von 220 Euro auf "Buy" belassen. Der Margenausblick auf 2026 liege klar unter den Erwartungen und den Ansprüchen der Herzogenauracher, schrieb James Grzinic am Mittwoch. Die Margenentwicklung sollte für Diskussionen sorgen unter den Anlegern, die sich aber über die Vertragsverlängerung des Konzernchefs freuen dürften./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 03:22 / A.M.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 03:22 / A.M.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: adidas Buy
|
Unternehmen:
adidas
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
220,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
138,40 €
|
Abst. Kursziel*:
58,96%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
136,45 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
61,23%
|
Analyst Name::
James Grzinic
|
KGV*:
-
Nachrichten zu adidas
|
10:43
|adidas-Analyse: Jefferies & Company Inc. stuft Aktie mit Buy ein (finanzen.at)
|
10:19
|adidas-Analyse: Aktie von RBC Capital Markets mit Sector Perform bewertet (finanzen.at)
|
10:17
|AKTIE IM FOKUS: Adidas enttäuscht mit Prognose - Kurs fällt auf Dreijahrestief (dpa-AFX)
|
10:14
|ROUNDUP: Adidas strebt bis 2028 deutliches Gewinnplus an - Markt enttäuscht (dpa-AFX)
|
10:13
|Neutral-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet adidas-Aktie (finanzen.at)
|
09:28
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich zum Start leichter (finanzen.at)
|
09:28
|Gewinne in Frankfurt: DAX zum Start des Mittwochshandels mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
09:28
|Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 beginnt Handel mit Gewinnen (finanzen.at)
Aktien in diesem Artikel
|adidas
|136,65
|-8,07%
