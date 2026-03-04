adidas Aktie

136,15EUR -12,50EUR -8,41%
adidas für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0

04.03.2026 09:23:57

adidas Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Adidas nach Zahlen mit einem Kursziel von 180 Euro auf "Neutral" belassen. Der operative Ergebnisausblick für 2026 liege um 15 Prozent unter dem Konsens, schrieb Richard Edwards am Mittwoch./ag/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 07:27 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: adidas Neutral
Unternehmen:
adidas 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
180,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
138,40 € 		Abst. Kursziel*:
30,06%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
136,15 € 		Abst. Kursziel aktuell:
32,21%
Analyst Name::
Richard Edwards 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu adidas

