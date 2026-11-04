NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Pfizer von 26 auf 28 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Wirkstoff-Pipeline bleibe entscheidend für eine nachhaltige Neubewertung, schrieb Asad Haider am Mittwoch im Nachgang solider Quartalszahlen mit negativer Kursreaktion. Mitte Dezember dürfte Pfizer seinen Ausblick für 2027 vorlegen. Dies sei der nächste Trigger für die Aktie./ag/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 06:01 / EST

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