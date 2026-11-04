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WKN: 924781 / ISIN: FR0000073272
SAFRAN Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Safran auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 339 Euro belassen. Der Luftfahrt- und Rüstungskonzern könne von regulatorischen Vorgaben zur Nutzung von nachhaltig hergestellten Flugkraftstoffen profitieren, schrieb Robert Czerwensky in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Entsprechend kompatible Flugzeugturbinen seien ein wichtiger Wachstumsmarkt für Safran. Daher flössen Forschungsgelder in die technologische Weiterentwicklung der Triebwerke./rob/bek/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 10:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 13:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SAFRAN S.A. Kaufen
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Unternehmen:
SAFRAN S.A.
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Analyst:
DZ BANK
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Kursziel:
-
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Rating jetzt:
Kaufen
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Kurs*:
292,70 €
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Abst. Kursziel*:
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Rating update:
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Kurs aktuell:
294,90 €
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Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Robert Czerwensky
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