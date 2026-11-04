Fraport Aktie

67,70EUR 2,00EUR 3,04%
Fraport ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 577330 / ISIN: DE0005773303

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04.11.2026 13:46:30

Fraport Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Fraport nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Das dritte Quartal habe weitgehend den Erwartungen entsprochen, schrieb Harishankar Ramamoorthy in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Markt dürfte sein Augenmerk vor allem auf den freien Cashflow richten. Diese für Anleger viel beachtete Kenngröße liege für 2026 auf Kurs. 2027 dürfte der Cashflow zudem beträchtlich ausfallen mit von ihm erwarteten 440 Millionen Euro. Der Konsens erwarte sogar 10 Millionen Euro mehr./ck/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 07:49 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Fraport AG Hold
Unternehmen:
Fraport AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
60,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
63,85 € 		Abst. Kursziel*:
-6,03%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
67,70 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-11,37%
Analyst Name::
Harishankar Ramamoorthy 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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Aktien in diesem Artikel

Fraport AG 67,60 2,89% Fraport AG

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13:41 Philips Overweight Barclays Capital
13:22 Wolters Kluwer Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:09 BMW Sector Perform RBC Capital Markets
13:06 Lufthansa Halten DZ BANK
13:03 HUGO BOSS Neutral UBS AG
12:58 Sanofi Kaufen DZ BANK
12:56 BMW Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:55 RELX Buy UBS AG
12:53 Bayer Buy UBS AG
12:34 Boeing Kaufen DZ BANK
12:33 Raiffeisen Hold Deutsche Bank AG
12:28 RELX Outperform Bernstein Research
12:21 VINCI Buy UBS AG
12:20 MTU Aero Engines Kaufen DZ BANK
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12:09 Merck Neutral UBS AG
12:07 Ahold Delhaize Market-Perform Bernstein Research
12:05 Airbus Kaufen DZ BANK
12:04 Schaeffler Neutral UBS AG
12:02 RWE Buy UBS AG
12:01 Enel Buy UBS AG
12:00 ABB Neutral UBS AG
11:33 Continental Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:30 Unilever Sell UBS AG
11:27 AMD Outperform Bernstein Research
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11:20 Unilever Hold Deutsche Bank AG
11:18 Fresenius Medical Care Hold Deutsche Bank AG
11:17 Zalando Buy Deutsche Bank AG
11:14 Bayer Buy Deutsche Bank AG
11:13 Evonik Hold Deutsche Bank AG
11:13 Lufthansa Hold Deutsche Bank AG
11:07 NORMA Group Hold Deutsche Bank AG
11:01 Schaeffler Hold Deutsche Bank AG
10:59 Philips Hold Deutsche Bank AG
10:59 Raiffeisen neutral Barclays Capital
10:56 secunet Security Networks Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:54 Novo Nordisk Neutral JP Morgan Chase & Co.
10:52 Scout24 Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:46 Ahold Delhaize Underweight JP Morgan Chase & Co.
10:32 Fresenius Medical Care Sell UBS AG
10:27 AUTO1 Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:27 Airbus Buy UBS AG
10:20 Roche Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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