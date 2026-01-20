AIR France-KLM Aktie

10,52EUR -0,04EUR -0,33%
WKN DE: A3EJGH / ISIN: FR001400J770

WKN DE: A3EJGH / ISIN: FR001400J770

20.01.2026 18:40:40

AIR France-KLM Sector Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Bewertung von Air France-KLM mit "Sector Perform" und einem Kursziel von 11,50 Euro neu aufgenommen. Ruairi Cullinane sieht laut seiner Einschätzung vom Dienstag bei anderen Werten im Sektor gegenwärtig ein attraktiveres Chance-Risiko-Profil, behält Air France-KLM aber auf seiner Beobachtungsliste. Makroökonomische Aufhellungen oder große Fortschritte bei unternehmerischen Maßnahmen von Air France-KLM könnten den durchschnittlichen Marktschätzungen Spielraum nach oben eröffnen. Seine Anlageempfehlung versah der Analyst mit dem Zusatz "Speculative Risk"./rob/ajx/mis

in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 11:29 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / 11:30 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AIR France-KLM Sector Perform
Unternehmen:
AIR France-KLM 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
11,50 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
10,61 € 		Abst. Kursziel*:
8,34%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
10,52 € 		Abst. Kursziel aktuell:
9,37%
Analyst Name::
Ruairi Cullinane 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu AIR France-KLM

