NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Bewertung von Air France-KLM mit "Sector Perform" und einem Kursziel von 11,50 Euro neu aufgenommen. Ruairi Cullinane sieht laut seiner Einschätzung vom Dienstag bei anderen Werten im Sektor gegenwärtig ein attraktiveres Chance-Risiko-Profil, behält Air France-KLM aber auf seiner Beobachtungsliste. Makroökonomische Aufhellungen oder große Fortschritte bei unternehmerischen Maßnahmen von Air France-KLM könnten den durchschnittlichen Marktschätzungen Spielraum nach oben eröffnen. Seine Anlageempfehlung versah der Analyst mit dem Zusatz "Speculative Risk"./rob/ajx/mis



in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 11:29 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / 11:30 / EST



