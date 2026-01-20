AIR France-KLM Aktie
|10,52EUR
|-0,04EUR
|-0,33%
WKN DE: A3EJGH / ISIN: FR001400J770
AIR France-KLM Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Bewertung von Air France-KLM mit "Sector Perform" und einem Kursziel von 11,50 Euro neu aufgenommen. Ruairi Cullinane sieht laut seiner Einschätzung vom Dienstag bei anderen Werten im Sektor gegenwärtig ein attraktiveres Chance-Risiko-Profil, behält Air France-KLM aber auf seiner Beobachtungsliste. Makroökonomische Aufhellungen oder große Fortschritte bei unternehmerischen Maßnahmen von Air France-KLM könnten den durchschnittlichen Marktschätzungen Spielraum nach oben eröffnen. Seine Anlageempfehlung versah der Analyst mit dem Zusatz "Speculative Risk"./rob/ajx/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 11:29 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / 11:30 / EST
|Zusammenfassung: AIR France-KLM Sector Perform
|
Unternehmen:
AIR France-KLM
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
11,50 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
10,61 €
|
Abst. Kursziel*:
8,34%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
10,52 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
9,37%
|
Analyst Name::
Ruairi Cullinane
|
KGV*:
-
