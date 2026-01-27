Diageo Aktie
|18,50EUR
|-0,60EUR
|-3,14%
WKN: 851247 / ISIN: GB0002374006
Diageo Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Diageo nach Zahlen von LVMH auf "Buy" mit einem Kursziel von 2000 Pence belassen. Der Umsatzrückgang der Spirituosensparte sei deutlicher gewesen als erwartet, schrieb Edward Mundy in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Diageo halte gut ein Drittel der Sparte der Franzosen, sie mache etwa zehn Prozent des Nettoergebnisses der Briten aus. Auch bei Diageo dürfte im ersten Geschäftshalbjahr der Umsatz zurückgegangen sein./bek/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2026 / 13:23 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2026 / 13:23 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Diageo plc Buy
|
Unternehmen:
Diageo plc
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
20,00 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
18,55 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
16,10 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Edward Mundy
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Diageo plc
|
17:58
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 zum Handelsende mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
15:58
|Aufschläge in Europa: STOXX 50 steigt (finanzen.at)
|
12:27
|Zuversicht in London: FTSE 100 bewegt sich am Dienstagmittag im Plus (finanzen.at)
|
12:27
|Zuversicht in Europa: STOXX 50 mittags auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
09:29
|Freundlicher Handel: STOXX 50 zum Start des Dienstagshandels mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
26.01.26
|Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
23.01.26
|FTSE 100-Papier Diageo-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Diageo von vor 3 Jahren angefallen (finanzen.at)
|
21.01.26
|Schwacher Handel: STOXX 50 beendet die Sitzung im Minus (finanzen.at)