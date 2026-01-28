AstraZeneca Aktie
|160,10EUR
|1,75EUR
|1,11%
WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292
AstraZeneca Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Astrazeneca von 145 auf 160 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Jahresmitte dürften Studienergebnisse der Briten sowie des Partners Daiichi Sankyo mit drei Patientengruppen zeigen, ob Datroway zum Mittel der Wahl in der Frontlinientherapie von Lungenkrebs werden könnte, schrieb Luisa Hector am Dienstagabend. Sie sieht eine 60-prozentige Wahrscheinlichkeit für einen Spitzenumsatz von 6 Milliarden US-Dollar, von dem rund die Hälfte auf die Briten entfallen werde./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2026 / 17:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
