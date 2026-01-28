NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für LVMH nach Zahlen mit einem Kursziel von 610 Euro auf "Hold" belassen. Der Luxuskonzern habe mit dem operativen Ergebnis für das Vorjahr die Erwartungen leicht übertroffen, schrieb James Grzinic am Dienstagabend. Die Anleger dürften aber vorsichtig bleiben. Denn die Nachfragevolatilität bleibe hoch und die Währungsentwicklung ungünstig./rob/ag/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2026 / 17:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2026 / 17:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



