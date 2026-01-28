LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie

563,10EUR -10,00EUR -1,74%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 853292 / ISIN: FR0000121014

28.01.2026 06:11:25

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für LVMH nach Zahlen mit einem Kursziel von 610 Euro auf "Hold" belassen. Der Luxuskonzern habe mit dem operativen Ergebnis für das Vorjahr die Erwartungen leicht übertroffen, schrieb James Grzinic am Dienstagabend. Die Anleger dürften aber vorsichtig bleiben. Denn die Nachfragevolatilität bleibe hoch und die Währungsentwicklung ungünstig./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2026 / 17:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2026 / 17:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. Hold
Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
610,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
564,90 € 		Abst. Kursziel*:
7,98%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
563,10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
8,33%
Analyst Name::
James Grzinic 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.

