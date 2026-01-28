PUMA Aktie

24,23EUR 0,62EUR 2,63%
PUMA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 696960 / ISIN: DE0006969603

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
28.01.2026 11:00:26

PUMA SE Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Puma auf "Outperform" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Er habe sein Bewertungsmodell an Vorab-Aussagen des Sportwarenherstellers zur Geschäftsentwicklung angepasst, schrieb William Woods in einer am Mittwoch vorliegenden Betrachtung der europäischen Einzelhandelsbranche. Zudem verschob er den Bewertungszeitraum weiter in die Zukunft./gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2026 / 17:16 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2026 / 05:00 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: PUMA SE Outperform
Unternehmen:
PUMA SE 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
24,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
21,88 CHF 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
23,82 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
William Woods 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu PUMA SE

mehr Nachrichten

Analysen zu PUMA SE

mehr Analysen
11:00 PUMA Outperform Bernstein Research
06:57 PUMA Equal Weight Barclays Capital
06:41 PUMA Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.01.26 PUMA Halten DZ BANK
27.01.26 PUMA Hold Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

PUMA SE 23,66 0,21% PUMA SE

Aktuelle Aktienanalysen

11:53 Intel Market-Perform Bernstein Research
11:43 NVIDIA Outperform Bernstein Research
11:00 PUMA Outperform Bernstein Research
10:59 Air Liquide Outperform Bernstein Research
10:56 Boeing Outperform Bernstein Research
10:33 LEG Immobilien Buy Deutsche Bank AG
10:32 Roche Hold Deutsche Bank AG
10:12 ASML NV Buy Goldman Sachs Group Inc.
09:45 CANCOM Buy Deutsche Bank AG
09:41 JENOPTIK Buy Jefferies & Company Inc.
09:19 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy Deutsche Bank AG
09:10 HENSOLDT Equal-weight Morgan Stanley
09:06 WACKER CHEMIE Buy Warburg Research
08:52 Volvo AB Buy Jefferies & Company Inc.
08:52 Volvo AB Outperform RBC Capital Markets
08:44 WACKER CHEMIE Hold Jefferies & Company Inc.
08:28 ASML NV Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:23 ASML NV Hold Jefferies & Company Inc.
08:21 WACKER CHEMIE Underweight JP Morgan Chase & Co.
08:10 Continental Buy UBS AG
08:09 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy UBS AG
07:53 L'Oréal Buy UBS AG
07:47 United Parcel Service Buy Jefferies & Company Inc.
07:46 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
07:45 Nemetschek Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:28 DHL Group Market-Perform Bernstein Research
07:27 AstraZeneca Buy Goldman Sachs Group Inc.
07:20 AUTO1 Buy Goldman Sachs Group Inc.
06:59 BBVA Sector Perform RBC Capital Markets
06:57 PUMA Equal Weight Barclays Capital
06:48 AstraZeneca Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06:41 PUMA Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06:37 Airbus Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:25 L'Oréal Neutral JP Morgan Chase & Co.
06:24 Alstom Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:23 Boeing Outperform RBC Capital Markets
06:11 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold Jefferies & Company Inc.
06:11 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral JP Morgan Chase & Co.
27.01.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform RBC Capital Markets
27.01.26 Pernod Ricard Buy Jefferies & Company Inc.
27.01.26 Diageo Buy Jefferies & Company Inc.
27.01.26 L'Oréal Underperform Jefferies & Company Inc.
27.01.26 Airbus Buy Jefferies & Company Inc.
27.01.26 DHL Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.01.26 Boeing Outperform RBC Capital Markets
27.01.26 PUMA Halten DZ BANK
27.01.26 Apple Outperform Bernstein Research
27.01.26 TRATON Hold Jefferies & Company Inc.
27.01.26 United Parcel Service Neutral JP Morgan Chase & Co.
27.01.26 GEA Halten DZ BANK
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen