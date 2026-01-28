Boeing Aktie

204,15EUR 1,15EUR 0,57%
Boeing für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850471 / ISIN: US0970231058

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
28.01.2026 10:56:40

Boeing Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Boeing auf "Outperform" mit einem Kursziel von 298 US-Dollar belassen. Der Flugzeugbauer habe im vergangenen Quartal überraschend starke Umsätze und entgegen den Erwartungen ein deutlich positives Ergebnis je Aktie im Kerngeschäft (Core EPS) erzielt, schrieb Douglas S. Harned in einer Reaktion vom Dienstag. Der Fokus liege aber auf dem Ausblick für den freien Barmittelzufluss./rob/gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2026 / 14:17 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2026 / 14:17 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Boeing Co. Outperform
Unternehmen:
Boeing Co. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
$ 298,00
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
$ 244,56 		Abst. Kursziel*:
21,85%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
$ 244,56 		Abst. Kursziel aktuell:
21,85%
Analyst Name::
Douglas S. Harned 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Boeing Co.

mehr Nachrichten