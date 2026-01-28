WACKER CHEMIE Aktie

74,00EUR 2,50EUR 3,50%
WACKER CHEMIE für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: WCH888 / ISIN: DE000WCH8881

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
28.01.2026 08:44:12

WACKER CHEMIE Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Wacker Chemie nach vorläufigen Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 63 Euro auf "Hold" belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) sei klar unter seiner Prognose und dem Marktkonsens geblieben, schrieb Marcus Dunford-Castro am Mittwoch in seiner ersten Reaktion. Aus Spartensicht habe lediglich das Segment Polymers die Erwartungen übertroffen./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2026 / 01:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2026 / 01:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: WACKER CHEMIE AG Hold
Unternehmen:
WACKER CHEMIE AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
63,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
66,00 CHF 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
74,00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Marcus Dunford-Castro 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu WACKER CHEMIE AG

mehr Nachrichten