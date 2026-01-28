Volvo AB Aktie
|29,95EUR
|0,35EUR
|1,18%
WKN: 855689 / ISIN: SE0000115446
Volvo AB (B) Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Volvo nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 340 schwedischen Kronen belassen. Das bereinigte operative Quartalsergebnis (Ebit) des Nutzfahrzeugherstellers liege über den Erwartungen, während der Umsatz diesen entspreche, schrieb Nick Housden am Mittwoch. Etwas schwach sehe indes der Auftragseingang im Lastwagengeschäft aus. Derweil seien die Schweden für den Gesamtmarkt nun optimistischer als bisher./rob/gl/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2026 / 02:19 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2026 / 02:19 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Volvo AB (B) Outperform
|
Unternehmen:
Volvo AB (B)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
340,00 SEK
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
315,40 SEK
|
Abst. Kursziel*:
7,80%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
315,40 SEK
|
Abst. Kursziel aktuell:
7,80%
|
Analyst Name::
Nick Housden
|
KGV*:
-
Analysen zu Volvo AB (B)
|08:52
|Volvo AB Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:52
|Volvo AB Outperform
|RBC Capital Markets
|26.01.26
|Volvo AB Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.01.26
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|20.01.26
|Volvo AB Buy
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Volvo AB (B)
|30,46
|2,91%
