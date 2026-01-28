Volvo AB Aktie

29,95EUR 0,35EUR 1,18%
Volvo AB für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 855689 / ISIN: SE0000115446

28.01.2026 08:52:09

Volvo AB (B) Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Volvo nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 340 schwedischen Kronen belassen. Das bereinigte operative Quartalsergebnis (Ebit) des Nutzfahrzeugherstellers liege über den Erwartungen, während der Umsatz diesen entspreche, schrieb Nick Housden am Mittwoch. Etwas schwach sehe indes der Auftragseingang im Lastwagengeschäft aus. Derweil seien die Schweden für den Gesamtmarkt nun optimistischer als bisher./rob/gl/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2026 / 02:19 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2026 / 02:19 / EST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Volvo AB (B) Outperform
Unternehmen:
Volvo AB (B) 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
340,00 SEK
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
315,40 SEK 		Abst. Kursziel*:
7,80%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
315,40 SEK 		Abst. Kursziel aktuell:
7,80%
Analyst Name::
Nick Housden 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Volvo AB (B)

Analysen zu Volvo AB (B)

08:52 Volvo AB Buy Jefferies & Company Inc.
08:52 Volvo AB Outperform RBC Capital Markets
26.01.26 Volvo AB Buy Jefferies & Company Inc.
22.01.26 Volvo AB Market-Perform Bernstein Research
20.01.26 Volvo AB Buy UBS AG
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Volvo AB (B) 30,46 2,91% Volvo AB (B)

