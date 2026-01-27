DHL Group Aktie
|46,83EUR
|0,62EUR
|1,34%
WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004
DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für DHL Group nach Zahlen und einem Quartalsausblick des Kontrahenten UPS auf "Overweight" mit einem Kursziel von 53,50 Euro belassen. Die Entwicklung des internationalen Paketgeschäfts von UPS stimme ihn vorsichtig mit Blick auf DHL, schrieb Alexia Dogani in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Qualität der Umsätze von UPS und eine effiziente Verwendung des Kapitals deute aber auf positive strukturelle Trends in der Logistikbranche hin./rob/bek/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2026 / 16:59 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2026 / 17:30 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|
Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
53,50 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
47,00 €
|
Abst. Kursziel*:
13,83%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
46,83 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
14,24%
|
Analyst Name::
Alexia Dogani
|
KGV*:
-
