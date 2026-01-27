DHL Group Aktie

46,83EUR 0,62EUR 1,34%
WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004

27.01.2026 20:23:20

DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für DHL Group nach Zahlen und einem Quartalsausblick des Kontrahenten UPS auf "Overweight" mit einem Kursziel von 53,50 Euro belassen. Die Entwicklung des internationalen Paketgeschäfts von UPS stimme ihn vorsichtig mit Blick auf DHL, schrieb Alexia Dogani in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Qualität der Umsätze von UPS und eine effiziente Verwendung des Kapitals deute aber auf positive strukturelle Trends in der Logistikbranche hin./rob/bek/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2026 / 16:59 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2026 / 17:30 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
53,50 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
47,00 € 		Abst. Kursziel*:
13,83%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
46,83 € 		Abst. Kursziel aktuell:
14,24%
Analyst Name::
Alexia Dogani 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)

