NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Nemetschek in einem Ausblick auf das vierte Quartal mit einem Kursziel auf 110 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Joseph George rechnet mit gleichbleibenden Nachfragetrends im Vergleich zu den vorangegangenen Quartalen, wie er am Dienstagabend schrieb. Im Design-Bereich des auf die Bauindustrie ausgerichteten Softwareherstellers erwartet er, dass mehrjährige Verträge das Wachstum stützen dürften, allerdings nur in ähnlichem Umfang wie in den Vorquartalen. Die Zahlen von Nemetschek werden am 19. März erwartet./rob/ck/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2026 / 17:32 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2026 / 00:15 / GMT



