PUMA Aktie
|23,42EUR
|-0,19EUR
|-0,80%
WKN: 696960 / ISIN: DE0006969603
PUMA SE Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Puma mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Buy" belassen. Der Einstieg der chinesischen Fila-Mutter Anta könnte helfen, den latenten Wert des deutschen Sportwarenherstellers freizusetzen, schrieb Nick Anderson am Dienstagnachmittag. Er setzt hier auf Antas Zugang zum chinesischen Markt, der notorisch schwierig für westliche Marken sei, sowie das neue Puma-Management. Antas Führung von Amer Sports zeige einen klaren Fahrplan zur Steigerung von Umsatz und Margen unter Wahrung der Unabhängigkeit des Managements. Da eine Komplettübernahme derzeit nicht geplant sei, hänge die Wertsteigerung bei Puma kurzfristig von der Umsetzung der Konzernstrategie ab. Der Ende Februar erwartete Jahresausblick und der Kapitalmarkttag im zweiten Quartal seien die nächsten Kurstreiber./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2026 / 16:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: PUMA SE Buy
|
Unternehmen:
PUMA SE
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
40,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
21,26 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
23,42 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Nick Anderson
|
KGV*:
-
Nachrichten zu PUMA SE
|
08:15
|ANALYSE-FLASH: Barclays hebt Ziel für Puma auf 22 Euro - 'Equal Weight' (dpa-AFX)
|
27.01.26
|EQS-PVR: PUMA SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
27.01.26
|MÄRKTE EUROPA/Uneinheitlich - Puma hat nun chinesischen Großaktionär (Dow Jones)
|
27.01.26
|Börse Frankfurt: MDAX verbucht zum Handelsende Abschläge (finanzen.at)
|
27.01.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX präsentiert sich am Nachmittag leichter (finanzen.at)
|
27.01.26
|ROUNDUP 2: Chinesische Fila-Mutter Anta will bei Puma groß einsteigen (dpa-AFX)
|
27.01.26
|EQS-News: Statement by PUMA CEO Arthur Hoeld regarding the announcement by ANTA Sports Products Limited (EQS Group)
|
27.01.26
|EQS-News: Statement von PUMA CEO Arthur Hoeld zur Ankündigung von ANTA Sports Limited (EQS Group)
Analysen zu PUMA SE
|06:57
|PUMA Equal Weight
|Barclays Capital
|06:41
|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.01.26
|PUMA Halten
|DZ BANK
|27.01.26
|PUMA Hold
|Deutsche Bank AG
|27.01.26
|PUMA Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:57
|PUMA Equal Weight
|Barclays Capital
|06:41
|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.01.26
|PUMA Halten
|DZ BANK
|27.01.26
|PUMA Hold
|Deutsche Bank AG
|27.01.26
|PUMA Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:41
|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.01.26
|PUMA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.01.26
|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.01.26
|PUMA Outperform
|Bernstein Research
|06.01.26
|PUMA Outperform
|Bernstein Research
|31.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:57
|PUMA Equal Weight
|Barclays Capital
|27.01.26
|PUMA Halten
|DZ BANK
|27.01.26
|PUMA Hold
|Deutsche Bank AG
|27.01.26
|PUMA Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|PUMA SE
|23,47
|-0,59%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:28
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|07:27
|AstraZeneca Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:20
|AUTO1 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06:59
|BBVA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06:57
|PUMA Equal Weight
|Barclays Capital
|06:48
|AstraZeneca Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:41
|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:37
|Airbus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:25
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:24
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:23
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|06:11
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:11
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.01.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|27.01.26
|Pernod Ricard Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.01.26
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.01.26
|L'Oréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.01.26
|Airbus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.01.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.01.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|27.01.26
|PUMA Halten
|DZ BANK
|27.01.26
|Apple Outperform
|Bernstein Research
|27.01.26
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.01.26
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.01.26
|GEA Halten
|DZ BANK
|27.01.26
|Danone Buy
|UBS AG
|27.01.26
|Fresenius Buy
|UBS AG
|27.01.26
|Netflix Halten
|Landesbank Baden-Württemberg (LBBW)
|27.01.26
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|27.01.26
|PUMA Hold
|Deutsche Bank AG
|27.01.26
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|27.01.26
|Roche Overweight
|Barclays Capital
|27.01.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.01.26
|Roche Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.01.26
|GEA Hold
|Deutsche Bank AG
|27.01.26
|Aroundtown Hold
|Deutsche Bank AG
|27.01.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|27.01.26
|Stabilus Buy
|Warburg Research
|27.01.26
|GEA Hold
|Warburg Research
|27.01.26
|Ryanair Buy
|Deutsche Bank AG
|27.01.26
|London Stock Exchange Buy
|Deutsche Bank AG
|27.01.26
|Richemont Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.01.26
|Fresenius Medical Care Equal Weight
|Barclays Capital
|27.01.26
|Ryanair Overweight
|Barclays Capital
|27.01.26
|Diageo Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.01.26
|PUMA Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.01.26
|AB InBev Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.01.26
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.01.26
|Givaudan Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.01.26
|Ryanair Outperform
|RBC Capital Markets