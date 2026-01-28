AUTO1 Aktie
|30,36EUR
|0,02EUR
|0,07%
WKN DE: A2LQ88 / ISIN: DE000A2LQ884
AUTO1 Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Auto1 nach den Quartalszahlen von Aramis mit einem Kursziel von 39 Euro auf "Buy" belassen. An seiner Erwartung für den Quartalsbericht des deutschen Online-Autohändlers habe sich damit nichts geändert, schrieb James Tate am Dienstagabend. Er geht von positiven Überraschungen aus. Aramis habe in den Märkten mit der größten Überschneidung - vor allem Frankreich und Spanien - trotz schwieriger Marktbedingungen solide Absatzvolumina erzielt./ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2026 / 20:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AUTO1 Buy
|
Unternehmen:
AUTO1
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
39,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
-
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
30,36 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
James Tate
|
KGV*:
-
Nachrichten zu AUTO1
Analysen zu AUTO1
|07:20
|AUTO1 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.01.26
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.01.26
|AUTO1 Buy
|UBS AG
|19.01.26
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.01.26
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:20
|AUTO1 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.01.26
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.01.26
|AUTO1 Buy
|UBS AG
|19.01.26
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.01.26
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:20
|AUTO1 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.01.26
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.01.26
|AUTO1 Buy
|UBS AG
|19.01.26
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.01.26
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.09.25
|AUTO1 Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.25
|AUTO1 Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.05.25
|AUTO1 Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.04.25
|AUTO1 Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|27.02.25
|AUTO1 Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|AUTO1
|30,38
|0,13%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:28
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|07:27
|AstraZeneca Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:20
|AUTO1 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06:59
|BBVA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06:57
|PUMA Equal Weight
|Barclays Capital
|06:48
|AstraZeneca Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:41
|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:37
|Airbus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:25
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:24
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:23
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|06:11
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:11
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.01.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|27.01.26
|Pernod Ricard Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.01.26
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.01.26
|L'Oréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.01.26
|Airbus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.01.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.01.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|27.01.26
|PUMA Halten
|DZ BANK
|27.01.26
|Apple Outperform
|Bernstein Research
|27.01.26
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.01.26
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.01.26
|GEA Halten
|DZ BANK
|27.01.26
|Danone Buy
|UBS AG
|27.01.26
|Fresenius Buy
|UBS AG
|27.01.26
|Netflix Halten
|Landesbank Baden-Württemberg (LBBW)
|27.01.26
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|27.01.26
|PUMA Hold
|Deutsche Bank AG
|27.01.26
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|27.01.26
|Roche Overweight
|Barclays Capital
|27.01.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.01.26
|Roche Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.01.26
|GEA Hold
|Deutsche Bank AG
|27.01.26
|Aroundtown Hold
|Deutsche Bank AG
|27.01.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|27.01.26
|Stabilus Buy
|Warburg Research
|27.01.26
|GEA Hold
|Warburg Research
|27.01.26
|Ryanair Buy
|Deutsche Bank AG
|27.01.26
|London Stock Exchange Buy
|Deutsche Bank AG
|27.01.26
|Richemont Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.01.26
|Fresenius Medical Care Equal Weight
|Barclays Capital
|27.01.26
|Ryanair Overweight
|Barclays Capital
|27.01.26
|Diageo Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.01.26
|PUMA Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.01.26
|AB InBev Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.01.26
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.01.26
|Givaudan Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.01.26
|Ryanair Outperform
|RBC Capital Markets