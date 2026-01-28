AUTO1 Aktie

30,36EUR 0,02EUR 0,07%
AUTO1 für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2LQ88 / ISIN: DE000A2LQ884

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
28.01.2026 07:20:46

AUTO1 Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Auto1 nach den Quartalszahlen von Aramis mit einem Kursziel von 39 Euro auf "Buy" belassen. An seiner Erwartung für den Quartalsbericht des deutschen Online-Autohändlers habe sich damit nichts geändert, schrieb James Tate am Dienstagabend. Er geht von positiven Überraschungen aus. Aramis habe in den Märkten mit der größten Überschneidung - vor allem Frankreich und Spanien - trotz schwieriger Marktbedingungen solide Absatzvolumina erzielt./ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2026 / 20:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AUTO1 Buy
Unternehmen:
AUTO1 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
39,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
- 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
30,36 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
James Tate 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu AUTO1

mehr Nachrichten

Analysen zu AUTO1

mehr Analysen
07:20 AUTO1 Buy Goldman Sachs Group Inc.
26.01.26 AUTO1 Overweight JP Morgan Chase & Co.
23.01.26 AUTO1 Buy UBS AG
19.01.26 AUTO1 Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.01.26 AUTO1 Overweight JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

AUTO1 30,38 0,13% AUTO1

Aktuelle Aktienanalysen

07:28 DHL Group Market-Perform Bernstein Research
07:27 AstraZeneca Buy Goldman Sachs Group Inc.
07:20 AUTO1 Buy Goldman Sachs Group Inc.
06:59 BBVA Sector Perform RBC Capital Markets
06:57 PUMA Equal Weight Barclays Capital
06:48 AstraZeneca Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06:41 PUMA Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06:37 Airbus Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:25 L'Oréal Neutral JP Morgan Chase & Co.
06:24 Alstom Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:23 Boeing Outperform RBC Capital Markets
06:11 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold Jefferies & Company Inc.
06:11 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral JP Morgan Chase & Co.
27.01.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform RBC Capital Markets
27.01.26 Pernod Ricard Buy Jefferies & Company Inc.
27.01.26 Diageo Buy Jefferies & Company Inc.
27.01.26 L'Oréal Underperform Jefferies & Company Inc.
27.01.26 Airbus Buy Jefferies & Company Inc.
27.01.26 DHL Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.01.26 Boeing Outperform RBC Capital Markets
27.01.26 PUMA Halten DZ BANK
27.01.26 Apple Outperform Bernstein Research
27.01.26 TRATON Hold Jefferies & Company Inc.
27.01.26 United Parcel Service Neutral JP Morgan Chase & Co.
27.01.26 GEA Halten DZ BANK
27.01.26 Danone Buy UBS AG
27.01.26 Fresenius Buy UBS AG
27.01.26 Netflix Halten Landesbank Baden-Württemberg (LBBW)
27.01.26 GSK Hold Deutsche Bank AG
27.01.26 PUMA Hold Deutsche Bank AG
27.01.26 Deutsche Telekom Buy UBS AG
27.01.26 Roche Overweight Barclays Capital
27.01.26 Roche Underperform Jefferies & Company Inc.
27.01.26 Roche Neutral Goldman Sachs Group Inc.
27.01.26 GEA Hold Deutsche Bank AG
27.01.26 Aroundtown Hold Deutsche Bank AG
27.01.26 Sanofi Buy Deutsche Bank AG
27.01.26 Stabilus Buy Warburg Research
27.01.26 GEA Hold Warburg Research
27.01.26 Ryanair Buy Deutsche Bank AG
27.01.26 London Stock Exchange Buy Deutsche Bank AG
27.01.26 Richemont Buy Jefferies & Company Inc.
27.01.26 Fresenius Medical Care Equal Weight Barclays Capital
27.01.26 Ryanair Overweight Barclays Capital
27.01.26 Diageo Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.01.26 PUMA Hold Jefferies & Company Inc.
27.01.26 AB InBev Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.01.26 Unilever Neutral Goldman Sachs Group Inc.
27.01.26 Givaudan Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.01.26 Ryanair Outperform RBC Capital Markets
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen