HENSOLDT Aktie

87,40EUR 0,85EUR 0,98%
HENSOLDT für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: HAG000 / ISIN: DE000HAG0005

28.01.2026 09:10:17

HENSOLDT Equal-weight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Hensoldt von 78 auf 82 Euro angehoben und die Aktien von "Underweight" auf "Equal-weight" hochgestuft. Das Verhältnis zwischen Chancen und Risiken sei bei dem Rüstungswert nun wieder ausgeglichener, schrieb Ross Law am Mittwoch mit Blick auf die jüngste Kurskorrektur sowie gesunkene Markterwartungen./ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2026 / 06:45 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

