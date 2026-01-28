AstraZeneca Aktie
|156,00EUR
|-2,35EUR
|-1,48%
WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292
AstraZeneca Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Astrazeneca vor den am 10. Februar erwarteten Quartalszahlen sowie den nun veröffentlichten durchschnittlichen Analystenschätzungen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 16000 Pence belassen. Was die Produktumsätze und das operative Ergebnis im Kerngeschäft des Pharmakonzerns betreffe, entsprächen seine Schätzungen den Konsensprognosen, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Beim Ergebnis je Aktie im Kerngeschäft liege er leicht darüber. Nach wie vor erwartet Vosser ein solides Quartal. Der Ausblick auf 2026 sollte zudem die Konsensschätzungen für 2026 untermauern./ck/rob/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2026 / 07:25 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2026 / 07:25 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Overweight
|
Unternehmen:
AstraZeneca PLC
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
160,00 £
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
156,75 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
-
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Richard Vosser
|
KGV*:
-
Analysen zu AstraZeneca PLC
|13:17
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:27
|AstraZeneca Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06:48
|AstraZeneca Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.01.26
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|16.01.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
