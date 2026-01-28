Roche Aktie

340,30CHF -9,70CHF -2,77%
WKN: 855167 / ISIN: CH0012032048

28.01.2026 10:32:53

Roche Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Roche auf "Hold" mit einem Kursziel von 325 Franken belassen. Phase-II-Studiendaten zum subkutan zu verabreichenden Abnehmmittel-Kandidaten CT-388 sähen sehr konkurrenzfähig aus, schrieb Emmanuel Papadakis in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Das ändere aber nichts an seiner Erwartung, dass erst gegen Ende der Dekade mit einem Marktstart des Mittels zu rechnen sei, weshalb er die Daten weitgehend neutral für Roche sowie die Konkurrenten Novo Norsdisk und Astrazeneca werte./gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2026 / 07:55 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Roche AG (Genussschein) Hold
Unternehmen:
Roche AG (Genussschein) 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
325,00 CHF
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
340,60 CHF 		Abst. Kursziel*:
-4,58%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
340,30 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-4,50%
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

