Roche Aktie
|340,30CHF
|-9,70CHF
|-2,77%
WKN: 855167 / ISIN: CH0012032048
Roche Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Roche auf "Hold" mit einem Kursziel von 325 Franken belassen. Phase-II-Studiendaten zum subkutan zu verabreichenden Abnehmmittel-Kandidaten CT-388 sähen sehr konkurrenzfähig aus, schrieb Emmanuel Papadakis in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Das ändere aber nichts an seiner Erwartung, dass erst gegen Ende der Dekade mit einem Marktstart des Mittels zu rechnen sei, weshalb er die Daten weitgehend neutral für Roche sowie die Konkurrenten Novo Norsdisk und Astrazeneca werte./gl/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Roche AG (Genussschein) Hold
|
Unternehmen:
Roche AG (Genussschein)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
325,00 CHF
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
340,60 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-4,58%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
340,30 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-4,50%
|
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Roche AG (Genussschein)
|
09:30
|STOXX-Handel STOXX 50 zum Start des Mittwochshandels in der Verlustzone (finanzen.at)
|
09:30
|Schwacher Handel in Zürich: SLI zum Handelsstart in Rot (finanzen.at)
|
09:30
|Börse Zürich in Rot: SMI fällt zum Start des Mittwochshandels zurück (finanzen.at)
|
27.01.26
|Optimismus in Zürich: Letztendlich Gewinne im SLI (finanzen.at)
|
27.01.26
|SMI-Handel aktuell: SMI verbucht letztendlich Zuschläge (finanzen.at)
|
27.01.26
|SIX-Handel: Das macht der SLI nachmittags (finanzen.at)
|
27.01.26
|SMI-Handel aktuell: SMI am Dienstagnachmittag mit Gewinnen (finanzen.at)
|
27.01.26
|SMI-Handel aktuell: Börsianer lassen SMI mittags steigen (finanzen.at)