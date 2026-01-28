PUMA Aktie
|23,42EUR
|-0,19EUR
|-0,80%
WKN: 696960 / ISIN: DE0006969603
PUMA SE Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Puma von 16 auf 22 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analystin Carole Madjo gab ihren Schätzungen vor der Jahresbilanz für 2025 Ende Februar am Dienstagnachmittag noch einen Feinschliff. Dabei berücksichtigte sie auch die Trennung vom Anteil am Joint-Venture Puma United./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2026 / 15:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: PUMA SE Equal Weight
|
Unternehmen:
PUMA SE
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
22,00 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
21,26 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
23,42 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Carole Madjo
|
KGV*:
-
Nachrichten zu PUMA SE
|
08:15
|ANALYSE-FLASH: Barclays hebt Ziel für Puma auf 22 Euro - 'Equal Weight' (dpa-AFX)
|
27.01.26
|EQS-PVR: PUMA SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
27.01.26
|MÄRKTE EUROPA/Uneinheitlich - Puma hat nun chinesischen Großaktionär (Dow Jones)
|
27.01.26
|Börse Frankfurt: MDAX verbucht zum Handelsende Abschläge (finanzen.at)
|
27.01.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX präsentiert sich am Nachmittag leichter (finanzen.at)
|
27.01.26
|ROUNDUP 2: Chinesische Fila-Mutter Anta will bei Puma groß einsteigen (dpa-AFX)
|
27.01.26
|EQS-News: Statement by PUMA CEO Arthur Hoeld regarding the announcement by ANTA Sports Products Limited (EQS Group)
|
27.01.26
|EQS-News: Statement von PUMA CEO Arthur Hoeld zur Ankündigung von ANTA Sports Limited (EQS Group)