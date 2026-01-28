PUMA Aktie

28.01.2026 06:57:37

PUMA SE Equal Weight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Puma von 16 auf 22 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analystin Carole Madjo gab ihren Schätzungen vor der Jahresbilanz für 2025 Ende Februar am Dienstagnachmittag noch einen Feinschliff. Dabei berücksichtigte sie auch die Trennung vom Anteil am Joint-Venture Puma United./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2026 / 15:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: PUMA SE Equal Weight
Unternehmen:
PUMA SE 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
22,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
21,26 CHF 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
23,42 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Carole Madjo 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

