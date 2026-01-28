ASML NV Aktie

1 289,20EUR 82,60EUR 6,85%
ASML NV für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215

28.01.2026 10:12:25

ASML NV Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für ASML nach Geschäftszahlen mit einem Kursziel von 1270 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Alexander Duval hob am Mittwoch den sehr starken Auftragseingang des Chipausrüsters im vierten Quartal hervor. Die Ziele für 2026 lägen entsprechend über den Markterwartungen. Duval rechnete mit einer positiven Marktreaktion, wies allerdings darauf hin, dass die Aktie der europäischen Technologie-Konkurrenz in den vergangenen Monaten bereits deutlich vorweg gelaufen sei. Mit Blick auf die mittelgroßen US-Halbleiterwerte habe sie aber noch etwas Luft./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2026 / 07:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ASML NV Buy
Unternehmen:
ASML NV 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
1 270,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
1 274,40 € 		Abst. Kursziel*:
-0,35%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
1 289,20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-1,49%
Analyst Name::
Alexander Duval 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

