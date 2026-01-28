Alstom Aktie
|26,35EUR
|0,27EUR
|1,04%
WKN: A0F7BK / ISIN: FR0010220475
Alstom Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Alstom von 33,40 auf 34,30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Akash Gupta setzte die Papiere des Bahntechnik-Konzerns am Dienstagabend obendrein auf die "Analyst Focus List" mit den überzeugendsten Anlageideen der Investmentbank. Alstom habe ein mittelfristig starkes Potenzial für Wachstum und Barmittelzuflüsse./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2026 / 19:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Alstom S.A. Overweight
|
Unternehmen:
Alstom S.A.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
34,30 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
26,04 €
|
Abst. Kursziel*:
31,72%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
26,35 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
30,17%
|
Analyst Name::
Akash Gupta
|
KGV*:
-
