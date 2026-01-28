NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für LVMH nach Zahlen mit einem Kursziel von 610 Euro auf "Neutral" belassen. Dank strikter Kostenkontrolle habe der Luxuskonzern die immer noch sehr volatile Umsatzentwicklung kompensiert, schrieb Chiara Battistini am Dienstagabend. Das operative Ergebnis habe daher ihre Erwartungen etwas übertroffen, insgesamt sei die Bilanz aber durchwachsen. Die Anleger könnten etwas Erleichterung zeigen, insgesamt dürfte die Aktie aber in ihrer jüngsten Handelsspanne bleiben./rob/ag/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2026 / 23:51 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2026 / 00:15 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.