LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie
|563,10EUR
|-10,00EUR
|-1,74%
WKN: 853292 / ISIN: FR0000121014
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für LVMH nach Zahlen mit einem Kursziel von 610 Euro auf "Neutral" belassen. Dank strikter Kostenkontrolle habe der Luxuskonzern die immer noch sehr volatile Umsatzentwicklung kompensiert, schrieb Chiara Battistini am Dienstagabend. Das operative Ergebnis habe daher ihre Erwartungen etwas übertroffen, insgesamt sei die Bilanz aber durchwachsen. Die Anleger könnten etwas Erleichterung zeigen, insgesamt dürfte die Aktie aber in ihrer jüngsten Handelsspanne bleiben./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2026 / 23:51 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. Neutral
|
Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
610,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
564,90 €
|
Abst. Kursziel*:
7,98%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
563,10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
8,33%
|
Analyst Name::
Chiara Battistini
|
KGV*:
-
Nachrichten zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|
27.01.26
|LVMH chief Arnault laments geopolitical strife as sales rise (Financial Times)
|
27.01.26
|Börse Paris in Grün: CAC 40 notiert zum Ende des Dienstagshandels im Plus (finanzen.at)
|
27.01.26