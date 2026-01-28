ASML NV Aktie

1 275,80EUR 69,20EUR 5,74%
ASML NV für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215

28.01.2026 08:28:42

ASML NV Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ASML nach Geschäftszahlen mit einem Kursziel von 1300 Euro auf "Overweight" belassen. Die Markterwartungen für 2026 bis 2028 dürften nun deutlich steigen, schrieb Sandeep Deshpande am Mittwoch mit Blick auf die starken Auftragszahlen. Für 2027 und 2028 rechnet er gar mit einem prozentual zweistelligen Anstieg der Konsensschätzungen für den Auftragseingang des Halbleiterindustrie-Ausrüsters./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2026 / 07:10 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2026 / 07:10 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ASML NV Overweight
Unternehmen:
ASML NV 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
1 300,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
1 291,40 € 		Abst. Kursziel*:
0,67%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
1 275,80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
1,90%
Analyst Name::
Sandeep Deshpande 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu ASML NV

