ASML NV Aktie
|1 275,80EUR
|69,20EUR
|5,74%
WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215
ASML NV Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ASML nach Geschäftszahlen mit einem Kursziel von 1300 Euro auf "Overweight" belassen. Die Markterwartungen für 2026 bis 2028 dürften nun deutlich steigen, schrieb Sandeep Deshpande am Mittwoch mit Blick auf die starken Auftragszahlen. Für 2027 und 2028 rechnet er gar mit einem prozentual zweistelligen Anstieg der Konsensschätzungen für den Auftragseingang des Halbleiterindustrie-Ausrüsters./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2026 / 07:10 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2026 / 07:10 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
ASML NV
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
Kursziel:
1 300,00 €
Rating jetzt:
Overweight
Kurs*:
1 291,40 €
Abst. Kursziel*:
0,67%
Rating update:
Overweight
Kurs aktuell:
1 275,80 €
Abst. Kursziel aktuell:
1,90%
Analyst Name::
Sandeep Deshpande
KGV*:
-
