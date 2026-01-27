LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie

563,10EUR -10,00EUR -1,74%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 853292 / ISIN: FR0000121014

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
27.01.2026 22:32:42

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für LVMH nach Zahlen zum vierten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 650 Euro belassen. Die Umsätze entsprächen in etwa den Erwartungen, schrieb Piral Dadhania in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Ergebnis je Aktie des Luxusgüterkonzerns 2025 liege um zwei Prozent über der Markterwartung. Größere Änderungen bei den Schätzungen dürfte es nicht geben, der Experte rechnet mit einer leicht positiven Marktreaktion auf das Zahlenwerk./rob/bek/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2026 / 15:05 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2026 / 15:05 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. Outperform
Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
650,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
572,00 € 		Abst. Kursziel*:
13,64%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
563,10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
15,43%
Analyst Name::
Piral Dadhania 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.

mehr Nachrichten