NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für LVMH nach Zahlen zum vierten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 650 Euro belassen. Die Umsätze entsprächen in etwa den Erwartungen, schrieb Piral Dadhania in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Ergebnis je Aktie des Luxusgüterkonzerns 2025 liege um zwei Prozent über der Markterwartung. Größere Änderungen bei den Schätzungen dürfte es nicht geben, der Experte rechnet mit einer leicht positiven Marktreaktion auf das Zahlenwerk./rob/bek/nas



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2026 / 15:05 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2026 / 15:05 / EST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.