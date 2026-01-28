AstraZeneca Aktie
|160,10EUR
|1,75EUR
|1,11%
WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292
AstraZeneca Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Astrazeneca von 15504 auf 16389 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Briten hätten das höchste Pipeline-Potenzial der europäischen Pharmabranche, schrieb Rajan Sharma am Dienstagabend. Das dürften sie trotz allen Gegenwinds auch 2026 wieder unter Beweis stellen. Auch das Ergebniswachstum sei überdurchschnittlich./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2026 / 18:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Buy
|
Unternehmen:
AstraZeneca PLC
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
163,89 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
160,05 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
-
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Rajan Sharma
|
KGV*:
-
