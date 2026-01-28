WACKER CHEMIE Aktie
|74,00EUR
|2,50EUR
|3,50%
WKN DE: WCH888 / ISIN: DE000WCH8881
WACKER CHEMIE Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Wacker Chemie nach vorläufigen Jahreseckdaten auf "Buy" mit einem Kursziel von 88 Euro belassen. Einmalaufwendungen hätten die Resultate deutlich belastet, schrieb Oliver Schwarz am Mittwoch in seiner ersten Reaktion. Wie erwartet seien Umsatz und Gewinne angesichts einer schwachen Nachfrage sowie einer geringeren Kapazitätenauslastung deutlich zurückgegangen. Dazu gekommen seien negative Wechselkurseffekte und hohe Energiekosten in Deutschland./rob/gl/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: WACKER CHEMIE AG Buy
|
Unternehmen:
WACKER CHEMIE AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
88,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
67,00 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
74,00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Oliver Schwarz
|
KGV*:
-
