AB InBev Aktie
|51,52EUR
|0,36EUR
|0,70%
WKN DE: A2ASUV / ISIN: BE0974293251
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für AB Inbev auf "Buy" mit einem Kursziel von 63 Euro belassen. Die aktuellen Konsensschätzungen preisten für das dritte Quartal und das Gesamtjahr des Brauereikonzerns ein schwieriges Umfeld ein, schrieb Edward Mundy in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das eröffne Chancen für eine Anhebung der Prognosen für das kommende Jahr./mf/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 02:26 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2025 / 02:26 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|
Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
63,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
50,84 €
|
Abst. Kursziel*:
23,92%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
51,52 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
22,28%
|
Analyst Name::
Edward Mundy
|
KGV*:
-
Nachrichten zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)mehr Nachrichten
Analysen zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)mehr Analysen
|11:57
|AB InBev Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.25
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.25
|AB InBev Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.09.25
|AB InBev Buy
|Deutsche Bank AG
|30.09.25
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:57
|AB InBev Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.25
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.25
|AB InBev Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.09.25
|AB InBev Buy
|Deutsche Bank AG
|30.09.25
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:57
|AB InBev Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.25
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.25
|AB InBev Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.09.25
|AB InBev Buy
|Deutsche Bank AG
|30.09.25
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.23
|AB InBev Sell
|UBS AG
|31.10.23
|AB InBev Sell
|UBS AG
|09.10.23
|AB InBev Sell
|UBS AG
|27.02.25
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
|26.02.25
|AB InBev Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.01.25
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
|04.12.24
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
|30.09.24
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|51,40
|0,47%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:33
|Assicurazioni Generali Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:33
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:13
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|11:59
|Givaudan Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:57
|AB InBev Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:55
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|11:53
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|11:51
|Dürr Hold
|Deutsche Bank AG
|11:50
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|11:05
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:05
|Knorr-Bremse Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|11:03
|Alstom Buy
|Deutsche Bank AG
|10:42
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|10:33
|London Stock Exchange Buy
|Deutsche Bank AG
|10:32
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|09:47
|Beiersdorf Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:47
|BMW Buy
|Warburg Research
|09:45
|WACKER CHEMIE Buy
|Warburg Research
|09:45
|HUGO BOSS Buy
|Warburg Research
|09:44
|Henkel vz. Buy
|Warburg Research
|09:44
|ING Group Overweight
|Barclays Capital
|09:39
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:15
|ABB Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:14
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:12
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:12
|Sanofi Outperform
|Bernstein Research
|09:11
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:55
|Iberdrola Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:55
|Apple Neutral
|UBS AG
|08:40
|Shell Buy
|UBS AG
|08:37
|Rio Tinto Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:36
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|07:45
|Givaudan Neutral
|UBS AG
|07:44
|ING Group Buy
|UBS AG
|07:42
|Tesla Sell
|UBS AG
|07:41
|CTS Eventim Buy
|UBS AG
|07:41
|adidas Buy
|UBS AG
|07:39
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:36
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:23
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:22
|Sartorius vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:07
|BMW Buy
|UBS AG
|06:41
|AIXTRON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.25
|London Stock Exchange Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.25
|Deutsche Börse Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.25
|BMW Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.25
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.25
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.10.25
|GEA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.10.25
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.