08.10.2025 11:57:10

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für AB Inbev auf "Buy" mit einem Kursziel von 63 Euro belassen. Die aktuellen Konsensschätzungen preisten für das dritte Quartal und das Gesamtjahr des Brauereikonzerns ein schwieriges Umfeld ein, schrieb Edward Mundy in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das eröffne Chancen für eine Anhebung der Prognosen für das kommende Jahr./mf/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 02:26 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2025 / 02:26 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
63,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
50,84 € 		Abst. Kursziel*:
23,92%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
51,52 € 		Abst. Kursziel aktuell:
22,28%
Analyst Name::
Edward Mundy 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

