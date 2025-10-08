Iberdrola Aktie
WKN DE: A0M46B / ISIN: ES0144580Y14
Iberdrola SA Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Iberdrola auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Das vergangene Quartal dürfte ein gutes für die spanischen Energieversorger gewesen sein, schrieb Fernando Garcia in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenbetrachtung. Dies gelte vor allem für Unternehmen wie Iberdrola und EDP mit einem höheren Anteil am Wasserkraftgeschäft./gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2025 / 17:41 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2025 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
