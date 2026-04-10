Airbus Aktie
|171,26EUR
|0,10EUR
|0,06%
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
Airbus SE Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Airbus mit einem Kursziel von 226 Euro auf "Buy" belassen. Mit 60 Flugzeugen hätten die Auslieferungen von Airbus im März enttäuscht, schrieb Christophe Menard in dem am Freitag vorliegenden Kommentar. Am Gesamtjahresziel von 870 Jets gebe es nun Zweifel./rob/ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.04.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Airbus SE Buy
|
Unternehmen:
Airbus SE
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
226,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
170,70 €
|
Abst. Kursziel*:
32,40%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
171,18 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
32,02%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Airbus SE
|
09:30
|Börse Paris: Börsianer lassen CAC 40 zum Start steigen (finanzen.at)
|
09.04.26
|ANALYSE-FLASH: RBC belässt Airbus auf 'Outperform' - Ziel 225 Euro (dpa-AFX)
|
09.04.26
|Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 schwächelt schlussendlich (finanzen.at)
|
09.04.26
|DAX aktuell: DAX präsentiert sich schlussendlich leichter (finanzen.at)
|
09.04.26
|Donnerstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 beendet den Donnerstagshandel im Minus (finanzen.at)
|
09.04.26
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX notiert zum Ende des Donnerstagshandels im Minus (finanzen.at)
|
09.04.26
|Euronext-Handel CAC 40 notiert schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
09.04.26
|Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 nachmittags schwächer (finanzen.at)
Analysen zu Airbus SE
|10:56
|Airbus Buy
|UBS AG
|09:14
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|09.04.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.04.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|07.04.26
|Airbus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.10.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.10.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.04.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.03.26
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.03.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.02.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.02.26
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktuelle Aktienanalysen
|11:09
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|11:08
|WACKER CHEMIE Verkaufen
|DZ BANK
|11:06
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|10:57
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:57
|Rolls-Royce Buy
|UBS AG
|10:56
|SAFRAN Neutral
|UBS AG
|10:56
|Airbus Buy
|UBS AG
|10:55
|MTU Aero Engines Neutral
|UBS AG
|10:06
|OMV Underperform
|RBC Capital Markets
|09:44
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|09:42
|HSBC Holdings Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:28
|OMV neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:21
|Dürr Hold
|Deutsche Bank AG
|09:19
|EuroTeleSites accumulate
|Erste Group Bank
|09:16
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|09:14
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:14
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|09:13
|ING Group Buy
|Deutsche Bank AG
|08:07
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:53
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:37
|London Stock Exchange Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:34
|Ahold Delhaize Equal Weight
|Barclays Capital
|07:34
|Roche Buy
|UBS AG
|07:30
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:29
|Novartis Neutral
|UBS AG
|07:28
|Holcim Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:27
|DWS Group Equal Weight
|Barclays Capital
|07:16
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:09
|KION GROUP Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:09
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:08
|Jungheinrich Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:55
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:55
|Sartorius vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:53
|ABB Neutral
|UBS AG
|09.04.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.04.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|09.04.26
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.04.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.04.26
|Enel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.04.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|09.04.26
|Bayer Halten
|DZ BANK
|09.04.26
|AUTO1 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.04.26
|AB InBev Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.04.26
|London Stock Exchange Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.04.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|09.04.26
|flatexDEGIRO Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.04.26
|EssilorLuxottica Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.04.26
|Shell Neutral
|UBS AG
|09.04.26
|Michelin Buy
|Deutsche Bank AG
|09.04.26
|Volvo AB Buy
|UBS AG