AIXTRON Aktie

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WKN DE: A0WMPJ / ISIN: DE000A0WMPJ6

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20.04.2026 07:49:06

AIXTRON SE Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Aixtron mit einem Kursziel von 35 Euro auf "Buy" belassen. Die platzierte Wandelschuldverschreibung und der Ausbau der Kapazitäten in Malaysia seien Vorbereitungen auf mittelfristig enorm anziehendes Wachstum im Bereich Optoelektronik und Galliumnitrid (GaN), schrieb Om Bakhda am Sonntag. Die Auftragsstärke im ersten Quartal biete bereits einen Vorgeschmack./rob/ag/stk

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.04.2026 / 08:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.04.2026 / 08:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AIXTRON SE Buy
Unternehmen:
AIXTRON SE 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
35,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
43,98 € 		Abst. Kursziel*:
-20,42%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
44,08 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-20,60%
Analyst Name::
Om Bakhda 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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