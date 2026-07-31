Knorr-Bremse Aktie
|102,80EUR
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WKN DE: KBX100 / ISIN: DE000KBX1006
Knorr-Bremse Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Knorr-Bremse von 115 auf 118 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Umsatz und operatives Ergebnis (Ebit) seien besser als erwartet ausgefallen, schrieb Gael de-Bray am Freitag zu den Quartalszahlen des Bremsenspezialisten. Er glaubt, dass das Unternehmen das für 2030 gesetzte Margenziel schon mindestens ein Jahr früher erreichen wird./rob/ajx/men
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 08:07 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Knorr-Bremse Buy
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Unternehmen:
Knorr-Bremse
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Analyst:
Deutsche Bank AG
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Kursziel:
118,00 €
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Rating jetzt:
Buy
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Kurs*:
100,20 €
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Abst. Kursziel*:
17,76%
|
Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
102,80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
14,79%
|
Analyst Name::
Gael de-Bray
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KGV*:
-
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