FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Knorr-Bremse von 115 auf 118 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Umsatz und operatives Ergebnis (Ebit) seien besser als erwartet ausgefallen, schrieb Gael de-Bray am Freitag zu den Quartalszahlen des Bremsenspezialisten. Er glaubt, dass das Unternehmen das für 2030 gesetzte Margenziel schon mindestens ein Jahr früher erreichen wird./rob/ajx/men



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 08:07 / CET





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