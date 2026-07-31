Schneider Electric Aktie

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WKN: 860180 / ISIN: FR0000121972

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31.07.2026 13:20:49

Schneider Electric Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Schneider Electric von 300 auf 320 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Wachstumsdynamik erscheine stärker als jemals zuvor, schrieb Gael de-Bray am Freitag nach den Quartalszahlen des Elektrotechnik-Unternehmens. Die Bedenken von Investoren bezüglich der Margen dürften verschwinden angesichts klarer Hinweise eines deutlichen Anziehens der Produktivität und Preismaßnahmen im ersten Halbjahr. Der Analyst hob seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie von 2026 bis 2028 an./rob/ajx/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 08:07 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Schneider Electric S.A. Buy
Unternehmen:
Schneider Electric S.A. 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
320,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
293,90 € 		Abst. Kursziel*:
8,88%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
294,10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
8,81%
Analyst Name::
Gael de-Bray 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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