Schneider Electric Aktie

288,00EUR 3,50EUR 1,23%
Schneider Electric für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 860180 / ISIN: FR0000121972

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
31.07.2026 13:53:42

Schneider Electric Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Schneider Electric nach Zahlen zum ersten Halbjahr und einer angehobenen Jahresprognose von 310 auf 335 Euro erhöht und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Elektrokonzern habe sehr stark abgeschnitten, schrieb Andre Kukhnin in einer am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Die Ergebnisse festigen die Position des Unternehmens als leistungsstarker Akteur in der Branche entscheidend./rob/la/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 14:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Schneider Electric S.A. Buy
Unternehmen:
Schneider Electric S.A. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
335,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
293,90 € 		Abst. Kursziel*:
13,98%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
288,00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
16,32%
Analyst Name::
Andre Kukhnin 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Schneider Electric S.A.

mehr Nachrichten