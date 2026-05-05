Apple Aktie
|236,35EUR
|-0,50EUR
|-0,21%
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
Apple Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Apple nach Auswertung der aktuellen Appstore-Umsätze mit einem Kursziel von 340 US-Dollar auf "Buy" belassen. Das Wachstum sei im April um einen Prozentpunkt auf 5 Prozent zurückgegangen, schrieb Michael Ng am Montagabend. Der verschärfte Abschwung in den USA habe eine höhere Nachfrage in China und Japan überschattet. Zudem sei in den Top-Kategorien Spiele und Foto weniger gekauft worden./ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.05.2026 / 14:59 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Apple Inc. Buy
Unternehmen:
Apple Inc.
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
Kursziel:
$ 340,00
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
$ 276,83
Abst. Kursziel*:
22,82%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
$ 276,83
Abst. Kursziel aktuell:
22,82%
Analyst Name::
Michael Ng
KGV*:
-
Analysen zu Apple Inc.
|01.05.26
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.04.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|23.04.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|22.04.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
