05.05.2026 08:26:55

Apple Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Apple nach Auswertung der aktuellen Appstore-Umsätze mit einem Kursziel von 340 US-Dollar auf "Buy" belassen. Das Wachstum sei im April um einen Prozentpunkt auf 5 Prozent zurückgegangen, schrieb Michael Ng am Montagabend. Der verschärfte Abschwung in den USA habe eine höhere Nachfrage in China und Japan überschattet. Zudem sei in den Top-Kategorien Spiele und Foto weniger gekauft worden./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.05.2026 / 14:59 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Apple Inc. Buy
Unternehmen:
Apple Inc. 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
$ 340,00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 276,83 		Abst. Kursziel*:
22,82%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 276,83 		Abst. Kursziel aktuell:
22,82%
Analyst Name::
Michael Ng 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

