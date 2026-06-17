arGEN-X Aktie

758,80EUR 2,20EUR 0,29%
arGEN-X für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A11602 / ISIN: NL0010832176

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17.06.2026 07:36:15

arGEN-X Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Argenx von 850 auf 885 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Rajan Sharma gab am Dienstag seinen Ausblick auf den Forschungs- und Entwicklungstag des Antikörperspezialisten am 23. Juni sowie die Ergebnisse der ALKIVIA-Studie von Vyvgart gegen die Myositis. Sharma hält das Mittel für geeignet gegen alle drei Subtypen der Muskelentzündung. Bei immunvermittelter nekrotisierender Myopathie (IMNM) gebe es aber zunächst wohl den größten Bedarf und die größten Marktchancen. Insgesamt hob Sharma seine Umsatzschätzungen für die Niederländer etwas an./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.06.2026 / 15:26 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: arGEN-X N.V. Buy
Unternehmen:
arGEN-X N.V. 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
885,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
756,20 € 		Abst. Kursziel*:
17,03%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
757,80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
16,79%
Analyst Name::
Rajan Sharma 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu arGEN-X N.V.

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07:36 arGEN-X Buy Goldman Sachs Group Inc.
28.05.26 arGEN-X Overweight Barclays Capital
27.05.26 arGEN-X Outperform RBC Capital Markets
15.05.26 arGEN-X Buy Deutsche Bank AG
12.05.26 arGEN-X Outperform Bernstein Research
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Aktien in diesem Artikel

arGEN-X N.V. 758,20 0,21% arGEN-X N.V.

Aktuelle Aktienanalysen

07:54 Merck Hold Jefferies & Company Inc.
07:52 SCHOTT Pharma Sector Perform RBC Capital Markets
07:45 BMW Kaufen DZ BANK
07:36 arGEN-X Buy Goldman Sachs Group Inc.
07:34 BMW Hold Jefferies & Company Inc.
07:32 BMW Buy Goldman Sachs Group Inc.
07:12 KION GROUP Buy UBS AG
07:10 BMW Neutral UBS AG
07:09 Novo Nordisk Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:07 HelloFresh Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06:54 Vonovia Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06:46 BMW Underweight Barclays Capital
06:16 AIXTRON Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:15 BMW Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.06.26 BMW Sector Perform RBC Capital Markets
16.06.26 thyssenkrupp Neutral JP Morgan Chase & Co.
16.06.26 Salesforce Neutral UBS AG
16.06.26 Oracle Kaufen DZ BANK
16.06.26 Fraport Neutral Goldman Sachs Group Inc.
16.06.26 Vonovia Buy Goldman Sachs Group Inc.
16.06.26 Knorr-Bremse Buy Goldman Sachs Group Inc.
16.06.26 Fielmann Kaufen DZ BANK
16.06.26 Amazon Outperform RBC Capital Markets
16.06.26 PUMA Sector Perform RBC Capital Markets
16.06.26 AT & S kaufen Deutsche Bank AG
16.06.26 Redcare Pharmacy Buy Baader Bank
16.06.26 Zalando Outperform RBC Capital Markets
16.06.26 adidas Outperform RBC Capital Markets
16.06.26 Fresenius Buy Deutsche Bank AG
16.06.26 KION GROUP Buy Deutsche Bank AG
16.06.26 Richemont Buy Deutsche Bank AG
16.06.26 Redcare Pharmacy Buy Deutsche Bank AG
16.06.26 GEA Buy Deutsche Bank AG
16.06.26 Brenntag Hold Deutsche Bank AG
16.06.26 Volvo AB Buy UBS AG
16.06.26 TRATON Buy UBS AG
16.06.26 Daimler Truck Neutral UBS AG
16.06.26 Siemens Energy Buy UBS AG
16.06.26 Alstom Neutral UBS AG
16.06.26 Schneider Electric Buy UBS AG
16.06.26 Siemens Buy UBS AG
16.06.26 ABB Neutral UBS AG
16.06.26 DHL Group Overweight Barclays Capital
16.06.26 Redcare Pharmacy Overweight Barclays Capital
16.06.26 Eni Buy UBS AG
16.06.26 TotalEnergies Buy UBS AG
16.06.26 Shell Neutral UBS AG
16.06.26 BP Buy UBS AG
16.06.26 Siemens Outperform Bernstein Research
16.06.26 Vonovia Market-Perform Bernstein Research
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