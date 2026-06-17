arGEN-X Aktie
|758,80EUR
|2,20EUR
|0,29%
WKN DE: A11602 / ISIN: NL0010832176
arGEN-X Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Argenx von 850 auf 885 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Rajan Sharma gab am Dienstag seinen Ausblick auf den Forschungs- und Entwicklungstag des Antikörperspezialisten am 23. Juni sowie die Ergebnisse der ALKIVIA-Studie von Vyvgart gegen die Myositis. Sharma hält das Mittel für geeignet gegen alle drei Subtypen der Muskelentzündung. Bei immunvermittelter nekrotisierender Myopathie (IMNM) gebe es aber zunächst wohl den größten Bedarf und die größten Marktchancen. Insgesamt hob Sharma seine Umsatzschätzungen für die Niederländer etwas an./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.06.2026 / 15:26 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: arGEN-X N.V. Buy
|
Unternehmen:
arGEN-X N.V.
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
885,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
756,20 €
|
Abst. Kursziel*:
17,03%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
757,80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
16,79%
|
Analyst Name::
Rajan Sharma
|
KGV*:
-
Nachrichten zu arGEN-X N.V.
Analysen zu arGEN-X N.V.
|07:36
|arGEN-X Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.05.26
|arGEN-X Overweight
|Barclays Capital
|27.05.26
|arGEN-X Outperform
|RBC Capital Markets
|15.05.26
|arGEN-X Buy
|Deutsche Bank AG
|12.05.26
|arGEN-X Outperform
|Bernstein Research
|07:36
|arGEN-X Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.05.26
|arGEN-X Overweight
|Barclays Capital
|27.05.26
|arGEN-X Outperform
|RBC Capital Markets
|15.05.26
|arGEN-X Buy
|Deutsche Bank AG
|12.05.26
|arGEN-X Outperform
|Bernstein Research
|07:36
|arGEN-X Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.05.26
|arGEN-X Overweight
|Barclays Capital
|27.05.26
|arGEN-X Outperform
|RBC Capital Markets
|15.05.26
|arGEN-X Buy
|Deutsche Bank AG
|12.05.26
|arGEN-X Outperform
|Bernstein Research
|08.05.26
|arGEN-X Neutral
|UBS AG
|01.04.26
|arGEN-X Neutral
|UBS AG
|27.02.26
|arGEN-X Hold
|Deutsche Bank AG
|13.01.26
|arGEN-X Hold
|Deutsche Bank AG
|13.01.26
|arGEN-X Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|arGEN-X N.V.
|758,20
|0,21%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:54
|Merck Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:52
|SCHOTT Pharma Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:45
|BMW Kaufen
|DZ BANK
|07:36
|arGEN-X Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:34
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:32
|BMW Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:12
|KION GROUP Buy
|UBS AG
|07:10
|BMW Neutral
|UBS AG
|07:09
|Novo Nordisk Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:07
|HelloFresh Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:54
|Vonovia Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:46
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|06:16
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:15
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.06.26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.06.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.06.26
|Salesforce Neutral
|UBS AG
|16.06.26
|Oracle Kaufen
|DZ BANK
|16.06.26
|Fraport Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.06.26
|Vonovia Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.06.26
|Knorr-Bremse Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.06.26
|Fielmann Kaufen
|DZ BANK
|16.06.26
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|16.06.26
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.06.26
|AT & S kaufen
|Deutsche Bank AG
|16.06.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Baader Bank
|16.06.26
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|16.06.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|16.06.26
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|16.06.26
|KION GROUP Buy
|Deutsche Bank AG
|16.06.26
|Richemont Buy
|Deutsche Bank AG
|16.06.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|16.06.26
|GEA Buy
|Deutsche Bank AG
|16.06.26
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
|16.06.26
|Volvo AB Buy
|UBS AG
|16.06.26
|TRATON Buy
|UBS AG
|16.06.26
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|16.06.26
|Siemens Energy Buy
|UBS AG
|16.06.26
|Alstom Neutral
|UBS AG
|16.06.26
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|16.06.26
|Siemens Buy
|UBS AG
|16.06.26
|ABB Neutral
|UBS AG
|16.06.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|16.06.26
|Redcare Pharmacy Overweight
|Barclays Capital
|16.06.26
|Eni Buy
|UBS AG
|16.06.26
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|16.06.26
|Shell Neutral
|UBS AG
|16.06.26
|BP Buy
|UBS AG
|16.06.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|16.06.26
|Vonovia Market-Perform
|Bernstein Research