1 283,40EUR 26,80EUR 2,13%
WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215

20.05.2026 07:13:50

ASML NV Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für ASML von 1600 auf 1900 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. ASML biete das attraktivste Chance/Risiko-Verhältnis im Sektor, schrieb Francois-Xavier Bouvignies am Dienstagabend. Die Papiere sind sein "Top Pick". Die Sorgen vor Kapazitätsengpässen bei Lithographie-Systemen seien überzogen./rob/ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.05.2026 / 17:22 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ASML NV Buy
Unternehmen:
ASML NV 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
1 900,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
1 251,00 € 		Abst. Kursziel*:
51,88%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
1 283,40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
48,04%
Analyst Name::
Francois-Xavier Bouvignies 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

07:13 ASML NV Buy UBS AG
19.05.26 ASML NV Overweight Barclays Capital
15.05.26 ASML NV Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.05.26 ASML NV Buy Goldman Sachs Group Inc.
08.05.26 ASML NV Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
